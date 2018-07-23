МИД РФ: одиозные «Белые каски» показали всему миру свое лицемерие

В ведомстве подчеркнули, что в действительности именно Вашингтон за несколько месяцев ничего не предпринял для отделения умеренной оппозиции от формирований боевиков ИГ* и « Джабхат ан-Нусры »*. Сейчас под контролем правительственных войск САР и российской поддержке в этот регион страны возвращается мирная жизнь.

Иорданию. В МИД отметили ситуацию вокруг организации «Белые каски», представителей которой коалиция экстренно эвакуировала через Израиль

— При этом хорошо известно, что именно «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Действовали они исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей, — говорится в сообщении.

«Псевдогуманитарщики» действовали путем постановочных съемок и пропагандистских роликов, что подтвердили в Гааге представители ОЗХО , и сбежали из страны с помощью покровителей, заключили в дипломатическом ведомстве России.

* — террористические организации, запрещенные в России.