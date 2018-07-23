«Израильский противоракетный пуск мирового масштаба» оказался дутой сенсацией

Ложный хайп в еврейском небе

Армия обороны Израиля сбила две баллистические ракеты, направленные на густонаселенные города страны. Впервые в схватку с боеголовками врага была брошена новейшая система David Sling («Праща Давида»), которая лишь весной прошлого года стала частью «Железного купола» — знаменитой противоракетной обороны на Ближнем Востоке. Спустя несколько минут после «боевого крещения» «Пращи» мировые СМИ принялись нахваливать израильскую систему. Многие тут же окрестили удачное применение противоракетной обороны Израиля сенсацией в мире оружия. Некоторые и вовсе прозвали «Пращу Давида» непобедимой. Однако эксперт «КВ» не спешит идеализировать израильскую новинку — противоракетная система еврейского государства полна неприятных сюрпризов.

Дебют на миллионы долларов

Утром 23 июля над Израилем раздался сигнал воздушной тревоги — предположительно, с Голанских высот пущены две неуправляемые баллистические ракеты. Системы обнаружения быстро показали: в сторону Назарета , Хайфы и Тель-Авива летели не кустарные боеголовки палестинских боевиков, а полноценные ракеты класса «земля–земля». Израильские военные активировали противоракетную оборону «Железный купол»: спешно расчехлили новинку — противоракету «Праща Давида». Под библейским именем скрывается двухступенчатая ракета с двумя типами систем наведения: оптико-электронной и радиолокационной. «Праща Давида» только прошлой весной поступила на вооружение.

Система стала беспрецедентно дорогой — миллион долларов один заряд. Сегодня пара «Пращей» честно отработала свои деньги — сбила пару баллистических ракет неизвестного противника.

Кто именно стоит за ракетным ударом по Израилю, пока неизвестно. The Jerusalem Post сообщает, что Армия обороны Израиля в атаке с воздуха своей территории пока никого конкретного не обвиняет. Ведется расследование.

Ахиллесова пята Израиля

Тем временем иностранные и отечественные новостные ленты уже взахлеб обсуждают успешное применение чудо-ракеты обороной Израиля, которая якобы стала примером идеальной ПРО в мире. Некоторые тут же «подливают уксуса»: если бы такая система стояла в Дамаске , то ни один «Томагавк» не долетел бы до сирийской территории. Впрочем, такой намек на недавний удар с кораблей и самолетов США и их союзников по сирийской земле у некоторых вызывает лишь улыбку. Например, эксперту по вооружениям Алексею Леонкову известно, почему хваленая израильская система может не спасти Израиль от ракетного удара.

— Израильской противоракетной обороне под названием «Железный купол» десятки лет. И она всегда активна — соседи Израилю достались воинственные. Пока «Купол» сдерживает соседские поползновения. Однако ее главный минус — «Железный купол», в том числе и сегодняшний триумфатор «Праща Давида», может «работать» только по неуправляемым ракетам. Перед любой боеголовкой с самонаведением или уклонением Израиль сегодня беззащитен, — поясняет Леонков.

Дутая сенсация

Впрочем, с массированным обстрелом даже неуправляемыми ракетами израильский «Железный купол» может не справиться. Пример — 1982 год и очередной конфликт с Ливаном . По Израилю было выпущено четыре тысячи крылатых боеприпасов всевозможных систем и калибров, «Купол» закрыл лишь от трех тысяч. Остальные рухнули в города и кибуцы, убивая и нанося огромный экономический ущерб. Поэтому, по словам Леонкова, нельзя идеализировать израильскую систему ПРО. И тем более ставить ее выше российских противоракетных систем, как это делают в некоторых СМИ.

— Наши системы способны уничтожать все: от неуправляемых «малышей» типа снарядов от «Градов» до ядерных исполинов, — поясняет эксперт. — Для этого у нас противоракетная оборона выстроена в три эшелона.

Пример такого «купола по-русски» можно увидеть в Крыму , где действует эшелонированная противоракетная оборона. В ее составе С‑400, «Бук‑М2» или «Бук‑М3», комплексы «Тор» и «Панцирь‑С».

Ряд экспертов называют и еще одну причину, почему дебютные пуски израильской «Пращи Давида» наделали столько шуму, — это обычная борьба за рынки вооружений.

Малайзия и Такие почти тренировочные пуски, как сегодня, — отличная реклама для еврейского военпрома. Их ракеты и боеприпасы и так раскупаются в некоторых регионах мира как горячие пирожки. Тот же Вьетнам Таиланд заключают миллионные контракты с израильской оборонкой.

Потому сегодняшний противоракетный удар Израиля никакая не сенсация, а строгое соблюдение своих национальных интересов: и своих успокоить, и врагам показать «кто есть кто», и «товар лицом» представить.