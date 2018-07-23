Израиль пытается скрыть свою реальную роль в сирийской войне

Израиль провел операцию по эвакуации из Сирии так называемых «Белых касок» — организации, на которой клейма ставить негде. Ввиду очередных военных успехов Асада, «белокасочников» якобы нужно было спасать, но в итоге на Голанах потеряли половину от заявленного числа спасаемых. Впрочем, у этой истории есть и другая трактовка. И она напрямую касается России

Сирийские правительственные войска заняли город Науа — последний укрепленный населенный пункт в мухафазе (провинции) Дераа, который удерживали джихадисты. После этого всю внутреннюю часть провинции можно считать освобожденной — местной «вооруженной оппозиции» предоставлены билеты в «заповедник гоблинов», то есть в Идлиб.

Чуть ранее при аналогичных условиях — сдача тяжелого вооружения и билет до Идлиба — боевики покинули городок Махаджа, в результате чего был полностью восстановлен контроль над стратегической трассой, ведущей из Дамаска Амман — столицу Иордании . Более того, возобновлена работа контрольно-пропускных пунктов на границе с этой страной и начат процесс возвращения на родину беженцев. Махаджа, как и еще несколько крупных сел на Голанских высотах, исторически населен «черкесами» — мохаджирами, то есть потомками переселенцев с Северного Кавказа. Турки специально селили их на пограничных землях, создавая особое военное сословие наподобие казаков. В массе своей черкесы общего языка с джихадистами не находили, потому и вынуждены были бежать в дружественную Иорданию, где к потомкам мохаджиров традиционно относятся уважительно.

В направлении израильской границы — на Голанских высотах обстановка традиционно более сложная. В последние два дня ВКС РФ были вынуждены провести серию авиаударов по позициям «непримиримых» к западу от Тафаза, после чего большая часть джихадистов, включая бывших членов ИГИЛ , все-таки согласилась на отъезд в Идлиб. В центральной зоне Голан правительственные войска заняли городки Набе аль-Сахр, Мадждолия и Маширфа, после чего боевикам дали организованно отступить в северную зону у границы с Израилем. Исходя из соглашения с российской военной полицией, в течении пары суток они тоже будут организовано вывезены в «заповедник гоблинов».

На этом фоне Израилем было заявлено, что на территорию еврейского государства будут организовано выведены 827 человек — активисты организации «Белые каски» и члены их семей. Как все эти люди оказались на Голанах и что делали последние три-четыре месяца после фабрикации «химической атаки в Думе », вопрос открытый. Считалось, что большая часть этой парамилитарной организации, выдававшей себя за гуманитарную, заранее переехала в Идлиб. Сейчас же Израиль принял на себя роль «транзитного государства»: по словам представителей Цахала, «Белые каски» на еврейской территории не задержались даже на сутки и были организовано вывезены куда-то в Иорданию. Еще 30 человек согласилась принять Канада — она далеко, там за главу МИД Христя Фриланд и зубастая толерантность в быту, что позволяет не разбираться в политических процессах по другую сторону океанов. Интернет — основное «поле битвы» «Белых касок» — давно уже заменил канадцам (как и австралийцам) прочие окна в реальный мир.

Восьмерых «белокасочников» решил лично забрать из Иордании глава МИД Германии Хайко Маас. Почему, скажем, не девять? У него что-то личное к этой восьмерке? Лучшие друзья БНД?

При этом ровно половина от заявленного числа «белокасочников» до Израиля (вернее, до колючей проволоки на передовых позициях Цахала на Голанах) чудесным образом не добралась и буквально растворилась в горах — Иордания подтвердила прибытие только 422 человек. Западные источники утверждают, что это задержка временная, связанная с «особенностями местности». То есть, все должны поверить, что восемь с лишним сотен душ буквально пешком спасаются от режима Асада в то время, когда их вооруженных собратьев по разуму с комфортом отправляют через всю страну в Идлиб, снабдив документами, едой и водой. Эдакая человеческая трагедия в стиле «исход». Будем ждать видеоотчетов.

Судя по всему, Израиль ловко воспользовался ситуацией, чтобы «убрать за собой» на сирийском направлении.

Премьер-министр Биньямин Натаньяху заявил, что Израиль пропустит через свою территорию «белокасочников» по личной просьбе Трампа. Но быстро выяснилось, что границу пересекли два полевых командира группировки «Бригада Фурсан аль-Голани» Моаз Насер и Абу Ратаб, а также полевые командиры Ахмед аль-Нахс из близкой ИГИЛ бригады «Сейф аш-Шам» и Алаа аль-Халаки из «Джейш Абабил». Эти бородатые ребята еще несколько лет назад были завербованы израильской разведкой и координировали свою деятельность на Голанах с Цахалом.

Это нормальная для Израиля ситуация — для обеспечения локальной безопасности в приграничной зоне заключать соглашения хоть с самим Шайтаном. Конечно, это выглядит не слишком красиво, но в самом Израиля такую практику оправдывают, не считая не зазорным играть в геополитические игры с любыми бандитами, исходя из их ситуативного положения. Если «Фурсан аль-Голани» и «Сейф аш-Шам» обязались на запад не стрелять, то получат и израильское вооружение, и финансовую подпитку, и разведданные, а теперь еще и убежище, и покровительство.

Уходя с Голан в Израиль, джихадисты подорвали склады с вооружением и почти наверняка уничтожат всю документацию, которая могла бы связать их с Моссад и Цахал. Но зачистить все следы подобных связей еще никогда и никому не удавалось, так что сирийские, а через них и российские структуры наверняка получат немало интересных данных о реальном участии Израиля во внутрисирийском конфликте.

Кончено, сейчас конъюнктура такова, что предъявлять какие-то претензии Израилю публично никто не станет. Тем более, что все происходящее — секрет Полишинеля. Но иметь на руках реальные доказательства чрезвычайно полезно. Специфическое представление Израиля о своих национальных интересах порождает беспринципную тактику обеспечения этих самых интересов. Многим (особенно в Европе) вряд ли понравится сотрудничество Нетаньяху с организациями, объявленными ООН террористическими, во имя эфемерного противостояния с Ираном

На таком фоне возникает резонное подозрение, что четыре сотни «потерявшихся» «белокасочников» — это законспирировавшиеся джихадисты, которых рискованно предъявлять публике во избежание скандала. Либо же все эти люди еще ранее отправились в Идлиб, сняв свои красивые каски и превратившись на пунктах регистрации российской военной полиции в обычных боевиков.

Ранее один из лидеров «Белых касок» Раез (Раед) Салех утверждал, что «Россия не дала разрешения на эвакуацию „белых касок“ в Идлиб». Только кто ему теперь поверит.

После ликвидации последних очагов джихадистского сопротивления на Голанах и в провинции Дераа «центр тяжести» естественным образом смещается в сторону того самого Идлиба. Уже сообщается о том, что некоторые джихадистские группировки предприняли несколько вылазок из «заповедника», но были биты. Речь идет о боях и в горах Латакии и на востоке — в направлении Алеппо.

Сейчас в «заповеднике» скопилось почти 40 тысяч вооруженных боевиков — десять полноценных дивизий. И не важно, что они разрознены и враждуют друг с другом. Все равно это серьезная сила. И пока не ясно, что с ней делать.