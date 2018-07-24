Хуситы обратились с просьбой к Путину

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Хуситы попросили Путина остановить войну в Йемене, сообщают СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Hani Mohammed
Председатель Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Об этом сообщает официальное информагентство движения САБА.
В письме, направленном президенту Владимиру Путину, аль-Машат обращает внимание на "агрессию против Йемена" и "военную эскалацию со стороны коалиции стран под руководством Саудовской Аравии".
По словам главы высшего политсовета повстанцев-хуситов, в развитии конфликта заинтересованы США. Цель западных стран — "распространить хаос в Йемене и по всему региону", утверждает политик.
Ранее аль-Машат направил письмо с аналогичным обращением президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Ситуация в Йемене обострилась вокруг стратегических важного порта Ходейда на Красном море. В июне арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из города. Военные действия начались вопреки предупреждениям ООН. Махди аль-Машат назвал эти действия "заговором против Йемена".
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