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Возвращение к мирной жизни: в Восточную Гуту вернулось 100 тыс. мирных жителей
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Возвращение к мирной жизни: в Восточную Гуту вернулось 100 тыс. мирных жителей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В провинции Эль-Кунейтра российские офицеры Центра по примирению провели успешную операцию по выводу боевиков из населенных пунктов в районе Голанских высот на границе с Израилем.
Восточная Гута возвращается к мирной жизни. Глядя на шумные улочки Восточной Гуты с небольшими магазинчиками и рыночной площадью, можно только догадываться как выглядели бы эти кварталы сейчас, если бы их 7 лет назад не захватили террористы. В Восточную Гуту уже вернулись 100 тысяч мирных жителей.
К лучшему сейчас меняется обстановка в другой части Сирии, в провинции Эль-Кунейтра российским офицерам центра по примирению удалось провести очередную успешную операцию по выводу боевиков из населенных пунктов в районе Голанских высот на границе с Израилем. Теперь здесь под контролем сирийской армии и нашей военной полиции разгружают строительную технику. Бульдозеры отправляются расчищать многометровые брустверы поселки, которые долгие годы были под контролем боевиков и находились в полной изоляции.
На пустынной дороге прошла встреча российских переговорщиков и полевых командиров незаконных банд формирований. У выставленных постов российской военной полиции дежурят десятки автобусов.
Условия переговоров неизмены: разоружение, переход на сторону официального Дамаска, либо выезд в северную часть страны, другого пути у боевиков нет.
Первые автобусы с так называемыми непримиримыми представителями незаконных вооруженных формирований появляются на пунктах досмотра российской военной полиции. Террористы покидают провинцию без единого выстрела. При себе разрешен один автомат и три магазина.
Не смотря на договор боевики пытаются что-то прятать и провозить. Многие закрывают лица платками и черными масками. Колонна автобусов с вооруженным сопровождением направляется в Идлиб.
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