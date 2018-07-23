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В Сирии за сутки более 300 человек вернулись в свои дома
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В Сирии за сутки более 300 человек вернулись в свои дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 300 человек вернулись за сутки в восстановленные жилые дома в Восточной Гуте, Хшаме и Хомсе, сообщил в понедельник старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба полковник Игорь Сергеев.
"В восстановленные жилые дома в Восточной Гуте (Дамаск), Хшаме (провинции Дэйр-Эз-Дор) и Хомсе за сутки вернулись 118, 9 и 197 местных жителей соответственно. Всего из иностранных государств на территорию Сирии (с 30 сентября 2015 года) вернулись 232 457 человек", — сказал Сергеев на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию САР.
Как отметил Сергеев, восстановлено 39 жилых домов в Хомсе и Дамаске. На участке автомобильной трассы Телль-Биса, Эр-Растан, протяженностью 9,5 км провинции Хомс, завершена работа по восстановлению полос движения, продолжается работа по установке межполосного разделителя. Они готовы более чем на 80%. Кроме того, продолжается установка опор магистральной линии электропередач вдоль участка дороги Хомс — Хама. Всего установлено двенадцать опор, за сутки — три.
Сергеев сообщил, что проведена оценка состояния инфраструктуры, социально значимых объектов, жилого фонда и наличия запасов строительных материалов и материальных средств в двух населенных пунктах: Кафер-Лаха и Изеддин провинции Хомс.
По его словам, для улучшения жизненных условий сирийских граждан, завершения восстановления объектов социальной инфраструктуры необходима поставка в населенные пункты Кафер-Лаха и Изеддин 60 кубометров кирпича, 11 кубометров цемента, 66 окон для восстановления семи жилых домов. Также он отметил необходимость поставки в Кафер-Лаха 12 опор для прокладки 576 метров линий электропередач, 570 одеял и трех полевых кухонь.
В течении суток в Хатла провинции Дейр-Эд-Зор в рамках гуманитарной акции распределено около 3 тонн продовольствия, добавил Сергеев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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