Разграбление Алеппо

В начале декабря 2016 года Алеппо полностью перешел под контроль режима Асада и его союзников. Жизнь там до сих пор парализована. В то время как продолжаются споры вокруг предположения о том, что между Турцией Россией идут переговоры по вопросу о передаче Алеппо под управление Турции, «Ени шафак» (Yeni Şafak) побеседовала с лицами, прибывшими из Алеппо в районы Идлиб и Азаз во время минувшего праздника Ураза-байрам и позже. Жители Алеппо рассказали, что в городе полностью разрушена электрическая, водная, транспортная инфраструктура и инфраструктура безопасности; несмотря на прошедшие 19 месяцев, не было сделано ни одного шага, нацеленного на восстановление и благоустройство. 72 района древнего города находятся в непригодном для жизни состоянии, и только в три-четыре района подается электричество, вода.

Трупы под руинами

65% зданий города лежат в руинах, сообщают жители Алеппо. Под обломками разрушенных строений находятся тысячи тел погибших, из некоторых районов до сих пор доносится трупный запах, но из-за чрезвычайно неблагоприятных условий в эти районы никто не может попасть. По словам жителей города, в разрушенных кварталах нет никого, кроме питающихся падалью собак и кошек.

А тот факт, что мародеры, услышав о возможной передаче Алеппо Турции, массово разоряют здания, переносит трагедию древнего города в иное измерение. Асадовские отряды «Шабихи», боевики Ирана Рабочей партии Курдистана (РПК) собирают и вывозят все, что находят в заброшенных домах. Мародеры этим не ограничиваются; они подрывают пустые здания динамитом, загружают строительное железо в грузовики и продают его сборщикам металлолома.

Разрушают здания ради железа

55-летняя женщина по имени Уммю Мерван (Ümmü Mervan), которая приехала из Алеппо в Идлиб по случаю праздника, рассказала, что РПК, «Шабиха» и шиитские боевики, поддерживаемые Ираном, обчищают не разрушенные до основания дома, забирают из них все, что представляет материальную ценность, от водопроводных труб до электрических кабелей, а затем подрывают дома динамитом и крадут железо. А преподаватель арабского языка из Алеппо Хасан Мухаджир (Hasan Muhacir), отметив, что существующий вакуум власти влечет за собой чрезвычайные беззакония, описал текущую ситуацию в городе следующим образом: «Иногда дорога из квартала Хамдания в центре Алеппо до квартала Сахур занимает три часа, хотя расстояние между ними — всего 4,5 километра. Через каждые 300 метров созданы контрольно-пропускные пункты, на которых обирают народ».

Город-призрак

«Если Турция возьмет на себя инициативу в Алеппо, это будет носить характер большой революции не только для Сирии , но и для уравнения Ближнего Востока», — говорит бывший спикер местного парламента Алеппо Мухаммед Фадыйли (Muhammed Fadıyli). По его словам, число мирных жителей, изгнанных из Алеппо с 2012 по 2018 годы, составило шесть миллионов. Фадыйли сообщил, что до гражданской войны население Алеппо насчитывало 6,5 миллиона человек, при этом из-за войны обслуживание и производство в сферах промышленности, торговли, образования и здравоохранения сошли на нет. Асад продолжает наказывать «мятежный» Алеппо, говорит Фадыйли. «Все кварталы, не говоря уже о тех районах, в которых остаются офицеры-нусайриты, шиитские боевики, поддерживаемые Ираном, и русские, управляются настоящей оккупационной политикой», — сказал он.

Единственная надежда — Турция

Территории за пределами таких районов Алеппо, как Джемилийя, Могамбо, Мартини и аль-Азамийя, считаются «зоной особенно тяжелых условий», рассказал Фадыйли. По его словам, в центре Алеппо остаются 500 тысяч человек, которые борются за выживание в невероятных условиях. «В районах, в которых нет военных сил нусайритского меньшинства и сторонников Асада, не было вбито ни одного гвоздя, — говорит Фадыйли. — В настоящее время Алеппо находится под оккупацией внешних сил. Мы хотим, ждем турецких военных, и это наша единственная надежда».

Стирают память