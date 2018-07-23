Захарова: «Белые каски» занимались в Сирии распространением дезинформации

Неправительственная организация «Белые каски» занималась в Сирии провокациями и распространением дезинформации, сирийцы считают ее сотрудников и связанных с ними лиц преступниками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , в эфире телеканала «Россия 24» комментируя последние события в САР.

"Я прекрасно понимаю, почему сирийцы — и официальные лица, и простые сирийцы — называют «Белые каски» и всех, кто с ними как-то ассоциируется, преступниками. Эти люди, которые называли себя гуманитарщиками, занимались деятельностью провокационной и по-настоящему преступной, это доказанный факт, — отметила Захарова. — Россия неоднократно предоставляла факты того, что делают на самом деле «Белые каски». Это и провокация с использованием химических отравляющих веществ, и дезинформация".

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье из Сирии в Иорданию через территорию Израиля были эвакуированы 422 сотрудника НПО «Белые каски» и члены их семей. Это лишь чуть более половины из ожидавшихся 827 человек. Тайную операцию проводили Силы обороны Израиля по просьбе США Канады и ряда европейских стран. Там посчитали, что дальнейшее пребывание активистов в Сирии представляет «непосредственную угрозу их жизням». На сирийско-израильской границе были открыты два перехода, прошедших через них людей посадили на автобусы и отправили в Иорданию. Там они проведут до трех месяцев, пока не смогут переселиться в Великобританию Германию и Канаду (власти этих стран уже дали свое «добро» на их переезд).

В МИД РФ напомнили, что «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта". Действовали они исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей. Снятые «Белыми касками» постановки широко тиражировались в западных СМИ и интернете, отметили на Смоленской площади.

Эвакуация активистов была проведена на фоне успешных действий вооруженных сил Сирии и возвращения страны к мирной жизни. «Символично то, что „белокасочники“ предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие. В духе известной пословицы „на воре и шапка горит“ эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали», — подчеркнули в МИД РФ.