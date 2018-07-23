В России нашли способ вернуть беженцев на родину

В России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родину

"Нами разработан типовой порядок работы с беженцами, в котором подробно определена последовательность всех необходимых мероприятий. Основными этапами порядка являются проверочные мероприятия, подготовка сирийских граждан к отправке к постоянному месту жительства и организация их доставки", — сказал Мизинцев на заседании координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, проводится комплекс мероприятий по оказанию всесторонней помощи и адаптации к мирной жизни. Местная администрация встречает граждан в населенных пунктах, определяет возможность размещения по постоянному месту жительства.