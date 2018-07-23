Российские дипломаты уточнили данные по числу сирийских беженцев в 11 странах

"Посольствами России в 11 странах временного проживания сирийских граждан подтверждены данные по их количеству на территории этих государств, которые, в целом, совпадают с информацией управления Верховного комиссара ООН по беженцам", — сказал Мизинцев в понедельник на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии

Он отметил, что подтверждение российскими посольствами в 11 странах данных ООН по количеству беженцев из Сирии позволяет координационному штабу представить более полную картину и скорректировать свои дальнейшие действия.

"Определен и уже реализуется круг первоочередных мероприятий, решение которых позволит в кратчайшие сроки добиться организованного и массового возвращения сирийских беженцев из других стран и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания: организовано и наращивается межведомственное и межгосударственное взаимодействие. Продолжено уточнение количества беженцев, вынужденных выехать за пределы Сирии", — сказал Мизинцев.