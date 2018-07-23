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Российские дипломаты уточнили данные по числу сирийских беженцев в 11 странах
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Российские дипломаты уточнили данные по числу сирийских беженцев в 11 странах 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские посольства уточнили количество сирийских беженцев, временно проживающих в 11 странах. Сейчас решаются вопросы по их возвращению, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Посольствами России в 11 странах временного проживания сирийских граждан подтверждены данные по их количеству на территории этих государств, которые, в целом, совпадают с информацией управления Верховного комиссара ООН по беженцам", — сказал Мизинцев в понедельник на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Он отметил, что подтверждение российскими посольствами в 11 странах данных ООН по количеству беженцев из Сирии позволяет координационному штабу представить более полную картину и скорректировать свои дальнейшие действия.
"Определен и уже реализуется круг первоочередных мероприятий, решение которых позволит в кратчайшие сроки добиться организованного и массового возвращения сирийских беженцев из других стран и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания: организовано и наращивается межведомственное и межгосударственное взаимодействие. Продолжено уточнение количества беженцев, вынужденных выехать за пределы Сирии", — сказал Мизинцев.
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