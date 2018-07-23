Лондон решил не требовать от США гарантий неприменения смертной казни для британцев из ИГ 

ТАСС, 23 июля. Лондон не будет настаивать на предоставлении Вашингтоном гарантий того, что в отношении британцев Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, состоявших в рядах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), не будет применена смертная казнь в случае их выдачи США. Это в понедельник подтвердил заместитель главы МВД Соединенного Королевства Бен Уоллес.
"В этом конкретном случае после тщательного рассмотрения вопроса правительство приняло исключительное решение не требовать гарантий", — приводит агентство Reuters слова Уоллеса. Коти и Эльшейх являлись членами входившей в ряды ИГ группы из четырех террористов, которая стала печально известна проведением казней и пыток западных заложников. Им приписывают казнь 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.
Ранее газета The Daily Telegraph опубликовала письмо министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, который информировал министра юстиции США Джеффа Сешнса, что Лондон не будет добиваться от Вашингтона гарантий неприменения в отношении Коти и Эльшейха смертной казни. Содержание этого письма вызвало бурную негативную реакцию у правозащитных кругов Великобритании, страны, в которой смертная казнь не применяется с 1964 года.
При этом представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в понедельник заявляла, что правительство выступает против смертной казни. В своем заявлении представитель премьера не упомянула возможность того, что Лондон может сделать исключение и не добиваться гарантий неприменения смертной казни к Коти и Эльшейху.
Два других члена группы ИГ, в которую входили Коти и Эльшейх, — Мухаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон и Эйн Дэвис. Эмвази, главарь группы, был ликвидирован в 2015 году в результате авиаудара, Дэвис содержится под стражей в Турции. Коти и Эльшейх были захвачены в январе этого года отрядами поддерживаемых США «Сирийских демократических сил». С тех пор Лондон и Вашингтон обсуждают возможность их депортации в тюрьму на американской военной базе Гуантанамо.