Лондон добивается от США гарантий, что к британцам из ИГ не применят смертную казнь 

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Официальный Лондон не против суда в США над членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), британцами Александой Коти и аш-Шафи Эльшейхом, но добивается от Вашингтона гарантий, что в отношении них не будет применена смертная казнь. Об этом, как информировало агентство Reuters, в понедельник заявила представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
"Правительство давно и из принципиальных соображений выступает против смертной казни", — подчеркнула сотрудница премьерской канцелярии. «Мы продолжаем взаимодействовать с американскими властями по этому вопросу, — добавила она, — и наша приоритетная задача состоит в обеспечении того, что эти люди будут подвергнуты уголовному преследованию. Мы хотим гарантировать, что они будут преданы суду в наиболее подходящей юрисдикции, которая максимизирует вероятность успешного судебного разбирательства».
Между тем газета The Daily Telegraph опубликовала в понедельник письмо министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, который информировал министра юстиции США Джеффа Сешнса, что в истории с Коти и Эльшейхом Лондон не будет добиваться от Вашингтона гарантий неприменения в их отношении смертной казни. Содержание этого письма вызвало бурную негативную реакцию у правозащитных кругов Великобритании — страны, в которой смертная казнь не применяется с 1964 года.
В свою очередь посольство РФ в Великобритании заявило на своей странице в Twitter что те, кто совершил преступления на территории Сирии, должны были бы предстать перед судом именно этой страны, отметив при этом, что ни британская пресса, ни правительство Соединенного Королевства даже не рассматривают такой возможности.
Коти и Эльшейх являлись членами входящего в ряды ИГ квартета террористов под названием Beatles, который стал печально известен проведением казней и пыток западных заложников. Им приписывают казнь порядка 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. В честь ливерпульской четверки этот отряд из четырех террористов, бывших жителей Лондона, был назван из-за их британского акцента.
Главарь Beatles Мухаммед Эмвази по прозвищу «Джихади Джон» был ликвидирован в 2015 году в результате авиаудара. Еще один член отряда Эйн Дэвис содержится под стражей в Турции. Коти и Эльшейх были захвачены в плен в январе 2018 года отрядами поддерживаемых США «Сирийских демократических сил». С тех пор Лондон и Вашингтон обсуждают возможность их депортации в тюрьму на американской военной базе Гуантанамо.