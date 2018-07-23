Лондон добивается от США гарантий, что к британцам из ИГ не применят смертную казнь

"Правительство давно и из принципиальных соображений выступает против смертной казни", — подчеркнула сотрудница премьерской канцелярии. «Мы продолжаем взаимодействовать с американскими властями по этому вопросу, — добавила она, — и наша приоритетная задача состоит в обеспечении того, что эти люди будут подвергнуты уголовному преследованию. Мы хотим гарантировать, что они будут преданы суду в наиболее подходящей юрисдикции, которая максимизирует вероятность успешного судебного разбирательства».

Между тем газета The Daily Telegraph опубликовала в понедельник письмо министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, который информировал министра юстиции США Джеффа Сешнса , что в истории с Коти и Эльшейхом Лондон не будет добиваться от Вашингтона гарантий неприменения в их отношении смертной казни. Содержание этого письма вызвало бурную негативную реакцию у правозащитных кругов Великобритании — страны, в которой смертная казнь не применяется с 1964 года.

В свою очередь посольство РФ в Великобритании заявило на своей странице в Twitter что те, кто совершил преступления на территории Сирии , должны были бы предстать перед судом именно этой страны, отметив при этом, что ни британская пресса, ни правительство Соединенного Королевства даже не рассматривают такой возможности.

Коти и Эльшейх являлись членами входящего в ряды ИГ квартета террористов под названием Beatles, который стал печально известен проведением казней и пыток западных заложников. Им приписывают казнь порядка 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. В честь ливерпульской четверки этот отряд из четырех террористов, бывших жителей Лондона, был назван из-за их британского акцента.