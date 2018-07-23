Из Стены Плача в Иерусалиме выпал камень весом 100 кг 

В Иерусалиме из Стены Плача выпал крупный камень, сообщает Associated Press.
Обрушение произошло в районе для посетителей, никто не пострадал.
Отмечается, что вес камня около 100 кг. Мэр Иерусалима Нир Баркат назвал «великим чудом», что стокилограммовый камень упал около молящейся женщины и не задел ее.
Раввин Шмуэль Рабинович назвал это самым необычным событием за многие десятилетия. По его словам, причиной обрушения могла стать влага или рост растений.
Ранее президент США Дональд Трамп стал первым действующим американским лидером, который посетил Стену Плача в Иерусалиме.