Из Стены Плача в Иерусалиме выпал камень весом 100 кг

Обрушение произошло в районе для посетителей, никто не пострадал.

Отмечается, что вес камня около 100 кг. Мэр Иерусалима Нир Баркат назвал «великим чудом», что стокилограммовый камень упал около молящейся женщины и не задел ее.

Раввин Шмуэль Рабинович назвал это самым необычным событием за многие десятилетия. По его словам, причиной обрушения могла стать влага или рост растений.