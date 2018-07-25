Коалиция сообщила об обстреле саудовского танкера хуситами

"Была совершена попытка террористического нападения на нефтяной танкер в Красном море, что привело к его незначительным повреждениям", — отметил аль-Малики.

Он указал, что нападение на нефтяной танкер могло привести к экологической катастрофе.

По словам аль-Малики, угроза со стороны хуситов международному судоходству в Красном море продолжает существовать.