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Коалиция сообщила об обстреле саудовского танкера хуситами
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Коалиция сообщила об обстреле саудовского танкера хуситами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ДУБАЙ, 25 июл — РИА Новости. Йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) в среду атаковали нефтяной танкер Саудовской Аравии в Красном море, сообщил представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики в эфире телеканала «Аль-Ихбария».
"Была совершена попытка террористического нападения на нефтяной танкер в Красном море, что привело к его незначительным повреждениям", — отметил аль-Малики.
Он указал, что нападение на нефтяной танкер могло привести к экологической катастрофе.
По словам аль-Малики, угроза со стороны хуситов международному судоходству в Красном море продолжает существовать.
Ранее подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира» сообщил, что мятежники атаковали саудовский военный корабль «Даммам» у западного побережья страны. Они утверждают, что регулярно наносят удары по кораблям арабских стран, участвующих в коалиции против мятежников. В понедельник хуситы заявили, что провели операцию против эмиратских войск в портовом городе Моха на Красном море, где уничтожили хранилище оборудования, операционные помещения и причал в порту Мохи. Также хуситы заявили, что подбили 40 дней назад эмиратский корабль, помешав высадке с него десанта. Кроме того, 30 января 2017 года они заявили, что подбили саудовское судно «Медина» возле побережья Ходейды, в доказательство чего разместили видеозапись в социальных сетях. При этом представитель военно-воздушных сил хуситов Абдалла аль-Джафари заявил, что по объектам в странах, которые воюют в Йемене, удары наносятся чаще, чем когда-либо в прошлом, и инвесторам необходимо это учитывать.
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