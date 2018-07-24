Ещё
Эксперт: Йемен регулярно пытается призвать РФ на помощь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Эксперт: Йемен регулярно пытается призвать РФ на помощь 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«Ансар Аллах» довольно часто рассылает такие письма, — пояснил «РГ» старший политический сотрудник офиса спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов. — Они надеются, и небезосновательно, что только международное вмешательство может им помочь. Например, наступление на стратегически важный порт Ходейда, предпринятое Саудовской Аравией и ОАЭ, было остановлено в том числе благодаря негативной реакции международного сообщества"
Махди аль-Машат сменил на посту главы Совета убитого в ходе авианалета в середине апреля Салеха Али Саммада. В настоящее время аль-Машат стремится привлечь внимание к йеменской трагедии, которая отошла на второй план на фоне других международных проблем.
В письме Путину описана тяжесть ситуации в Йемене, находящемся на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки еды, медикаментов и предметов первой необходимости из-за морской и воздушной блокады, введенной коалицией под руководством Саудовской Аравии. Эр-Рияд и его союзники с 25 марта 2015 года ведут боевые действия (преимущественно с воздуха) против хуситов, которых поддерживает Иран. Саудовская Аравия намерена вернуть к власти в Йемене законно избранного президента Мансура Хади, который был изгнан повстанцами-хуситами в январе 2015 года.
"Ансар Аллах” регулярно пытается призвать Россию на помощь, — пояснил Сухов. — Представители хуситов не раз участвовали в двусторонних переговорах в Москве. Есть некоторые данные, что они предлагали допустить российские нефтяные и газовые компании в Йемен в обмен на признание «Ансар Алла» как единственной легитимной власти в Йемене".
Также аль-Машат отправил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В письме также выражена надежда, что Париж поможет остановить войну.
По мнению Сухова, Москве в данном случае стоит действовать как посреднику, которому доверяют на Ближнем Востоке благодаря последовательной политике в Сирии. Остальные игроки, включая ООН, практически бессильны в Йемене, полагает эксперт.
"В первую очередь, конечно, надо найти способ закончить войну таким образом, чтобы Саудовская Аравия не потеряла лицо", — отметил Сухов.
Российская Газета: последние новости
Йеменские хуситы просят Москву помочь прекратить войну Захарова: "Белые каски" занимались в Сирии распространением дезинформации Сирийские власти сообщили об учиненной коалицией США бойне
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой96
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов152
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции220
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков34
Трампа пересадят в российский самолет6
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение