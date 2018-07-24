Эксперт: Йемен регулярно пытается призвать РФ на помощь

Махди аль-Машат сменил на посту главы Совета убитого в ходе авианалета в середине апреля Салеха Али Саммада. В настоящее время аль-Машат стремится привлечь внимание к йеменской трагедии, которая отошла на второй план на фоне других международных проблем.

В письме Путину описана тяжесть ситуации в Йемене , находящемся на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки еды, медикаментов и предметов первой необходимости из-за морской и воздушной блокады, введенной коалицией под руководством Саудовской Аравии. Эр-Рияд и его союзники с 25 марта 2015 года ведут боевые действия (преимущественно с воздуха) против хуситов, которых поддерживает Иран . Саудовская Аравия намерена вернуть к власти в Йемене законно избранного президента Мансура Хади , который был изгнан повстанцами-хуситами в январе 2015 года.

"Ансар Аллах” регулярно пытается призвать Россию на помощь, — пояснил Сухов. — Представители хуситов не раз участвовали в двусторонних переговорах в Москве . Есть некоторые данные, что они предлагали допустить российские нефтяные и газовые компании в Йемен в обмен на признание «Ансар Алла» как единственной легитимной власти в Йемене".

Также аль-Машат отправил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В письме также выражена надежда, что Париж поможет остановить войну.

По мнению Сухова, Москве в данном случае стоит действовать как посреднику, которому доверяют на Ближнем Востоке благодаря последовательной политике в Сирии. Остальные игроки, включая ООН, практически бессильны в Йемене, полагает эксперт.

"В первую очередь, конечно, надо найти способ закончить войну таким образом, чтобы Саудовская Аравия не потеряла лицо", — отметил Сухов.