Эксперт: Йемен регулярно пытается призвать РФ на помощь 

«Ансар Аллах» довольно часто рассылает такие письма, — пояснил «РГ» старший политический сотрудник офиса спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов. — Они надеются, и небезосновательно, что только международное вмешательство может им помочь. Например, наступление на стратегически важный порт Ходейда, предпринятое Саудовской Аравией и ОАЭ, было остановлено в том числе благодаря негативной реакции международного сообщества"
Махди аль-Машат сменил на посту главы Совета убитого в ходе авианалета в середине апреля Салеха Али Саммада. В настоящее время аль-Машат стремится привлечь внимание к йеменской трагедии, которая отошла на второй план на фоне других международных проблем.
В письме Путину описана тяжесть ситуации в Йемене, находящемся на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки еды, медикаментов и предметов первой необходимости из-за морской и воздушной блокады, введенной коалицией под руководством Саудовской Аравии. Эр-Рияд и его союзники с 25 марта 2015 года ведут боевые действия (преимущественно с воздуха) против хуситов, которых поддерживает Иран. Саудовская Аравия намерена вернуть к власти в Йемене законно избранного президента Мансура Хади, который был изгнан повстанцами-хуситами в январе 2015 года.
"Ансар Аллах” регулярно пытается призвать Россию на помощь, — пояснил Сухов. — Представители хуситов не раз участвовали в двусторонних переговорах в Москве. Есть некоторые данные, что они предлагали допустить российские нефтяные и газовые компании в Йемен в обмен на признание «Ансар Алла» как единственной легитимной власти в Йемене".
Также аль-Машат отправил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В письме также выражена надежда, что Париж поможет остановить войну.
По мнению Сухова, Москве в данном случае стоит действовать как посреднику, которому доверяют на Ближнем Востоке благодаря последовательной политике в Сирии. Остальные игроки, включая ООН, практически бессильны в Йемене, полагает эксперт.
"В первую очередь, конечно, надо найти способ закончить войну таким образом, чтобы Саудовская Аравия не потеряла лицо", — отметил Сухов.