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Срочно: На востоке Афганистана уничтожены два высокопоставленных командира движения "Талибан"
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Срочно: На востоке Афганистана уничтожены два высокопоставленных командира движения "Талибан"
ИА Синьхуа
2 часа назад
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Кабул
, 23 июля /
Синьхуа
/ — В ходе скоординированной операции афганские войска в понедельник ликвидировали двух высокопоставленных командиров
движения «Талибан»
в восточной провинции Каписа. Об этом сообщила местная полиция. —0—
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