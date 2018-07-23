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Срочно: На востоке Афганистана уничтожены два высокопоставленных командира движения "Талибан"
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Срочно: На востоке Афганистана уничтожены два высокопоставленных командира движения "Талибан" 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Кабул, 23 июля /Синьхуа/ — В ходе скоординированной операции афганские войска в понедельник ликвидировали двух высокопоставленных командиров движения «Талибан» в восточной провинции Каписа. Об этом сообщила местная полиция. —0—
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