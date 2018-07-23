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На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги
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На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги сработали в понедельник в нескольких районах на севере Израиля, оповещая о возможном ракетном обстреле, сообщила армейская пресс-служба в распространенном коммюнике.
"Сирены воздушной тревоги сработали в городе Цфат и региональных советах Мером ха-Галиль, Верхней Галилее и районе горы Хермон (север Израиля — прим. ТАСС), — говорится в документе. — Сирены звучат также в города Кацрин и на Голанских высотах".
"Армия изучает обстоятельства инцидентов", — добавили военные.
Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.
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