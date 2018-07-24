В Сирии остаются сотни боевиков ИГ*, заявил представитель коалиции США

"Не хочу предполагать точные цифры. Один (боевик) ИГ* — это уже слишком много. Мы оцениваем, что их, по меньшей мере, несколько сотен. Мы сделаем все возможное, чтобы уничтожить их всех", — заявил Парисо на брифинге в режиме телеконференции из Багдада, где находится штаб коалиции.

Генерал сообщил, что последний оплот ИГ* остается в районе города Абу-Кемаль . Площадь подконтрольной боевикам территории оценивается в 300 квадратных километров.

По словам Парисо, после уничтожения «физического халифата ИГ*» в районе, скорее всего, останутся «небольшие группы боевиков».

США и их союзники, включая Францию , с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*. В Сирии они действуют без разрешения официальных властей страны.

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