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В Сирии остаются сотни боевиков ИГ*, заявил представитель коалиции США
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В Сирии остаются сотни боевиков ИГ*, заявил представитель коалиции США 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. В Сирии остаются по меньшей мере сотни боевиков группировки «Исламское государство»*, сообщил представитель коалиции по борьбе с ИГ* французский бригадный генерал Фредерик Парисо.
"Не хочу предполагать точные цифры. Один (боевик) ИГ* — это уже слишком много. Мы оцениваем, что их, по меньшей мере, несколько сотен. Мы сделаем все возможное, чтобы уничтожить их всех", — заявил Парисо на брифинге в режиме телеконференции из Багдада, где находится штаб коалиции.
Генерал сообщил, что последний оплот ИГ* остается в районе города Абу-Кемаль. Площадь подконтрольной боевикам территории оценивается в 300 квадратных километров.
По словам Парисо, после уничтожения «физического халифата ИГ*» в районе, скорее всего, останутся «небольшие группы боевиков».
США и их союзники, включая Францию, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*. В Сирии они действуют без разрешения официальных властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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