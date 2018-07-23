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«Россия говорила, какой будет финал»: эксперт об авиаударах на Ближнем Востоке
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«Россия говорила, какой будет финал»: эксперт об авиаударах на Ближнем Востоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: stoletie.ru
Востоковед‐арабист Марианна Беленькая прокомментировала возобновление авиаударов России и Сирии по позициям боевиков ИГ* на границе с Иорданией и Голанскими высотами. Об этом сообщило ИА НСН.
«Россия предупреждала, что не будет компромиссов с террористическими группировками. Иордания, Израиль, все об этом знают. Всех, кто хотел эвакуироваться из этого района, мы эвакуировали. Россия говорила, какой будет финал. Я думаю, там места ударов вполне согласованы», — завила востоковед.
Несмотря на то, что миссия по борьбе с терроризмом в этом регионе подходит к финалу, на севере Сирии еще остались отряды ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»*, добавила Марианна Беленькая.
ИГ*, «Джебхат ан-Нусра»* — террористические организации, запрещенные в РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади обсудили ситуацию в Сирии. В беседе шла речь об эвакуации с сирийской территории членов движения «Белые каски».
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