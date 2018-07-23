Семьи погибших в Сирии российских военных встретятся с Асадом

ДАМАСК , 23 июл — РИА Новости . Семьи российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории CAP, прибыли в Сирию по приглашению президента страны Башара Асада и его жены, где встретятся с главой государства, посетят авиабазу Хмеймим и возложат цветы к памятнику российским военнослужащим, передаёт корреспондент РИА Новости.

Как сообщили в делегации, в ходе поездки члены семей российских военнослужащих, павших при выполнении боевых задач на территории САР, встретятся с президентом Сирийской арабской республики и его семьей.

Членов семей российских военнослужащих также примут Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х и Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун. Кроме того, делегация посетит могилу Неизвестного солдата, встретится с семьями погибших сирийских военных и посетит школу-интернат для детей-сирот, куда участники делегации передадут гуманитарную помощь.

Помимо этого, группа также посетит авиабазу Хмеймим, где пройдет возложение цветов к памятнику российским военнослужащим, погибшим в Сирии.

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