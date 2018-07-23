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Востоковед: Борьба с терроризмом в Сирии близится к концу
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Востоковед: Борьба с терроризмом в Сирии близится к концу 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Востоковед-арабист Марианна Беленькая рассказала в эфире НСН, какие отряды боевиков осталось добить России.
Россия и Сирия возобновили авиаудары по позициям боевиков ИГ (запрещенной в РФ террористической организации — НСН) на границе с Иорданией и Голанскими высотами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Официального подтверждения информации нет.
В эфире НСН востоковед-арабист Марианна Беленькая заявила, что Россия продолжает выполнять свою заявленную миссию по борьбе с террористами, которая близится к завершению (слушайте аудио).
«Это уже близко к финалу, но это не последняя группировка террористов в Сирии. Есть еще на севере отряды "Джебхат ан-Нусры" и «Исламского государства» (террористические организации, запрещенные в РФ — НСН). Есть еще в районе границы. То есть понятно, что да, это уже близко к финалу, но есть еще отряды, которые нужно добивать и, в принципе, Россия не скрывала, что будет этим заниматься», — сказала Беленькая.
Эвакуация не удалась. Почти половина «Белых касок» остаётся в Сирии
Ранее сирийское агентство SANA сообщило об очередных ударах ВВС Израиля по позициям сирийской армии, пишет Life.ru. Марианна Беленкая предположила, что действия израильской армии были согласованы с российской стороной.
«Россия проводила в Сирии операцию на юге страны. Россия предупреждала, что не будет компромиссов с террористическими группировками. Иордания, Израиль, все об этом знают. Все, кто хотел эвакуироваться из этого района, мы эвакуировали. Были эвакуированы «Белые каски». До этого в выходные на севере были эвакуированы, выселены, кому как нравится, отряды вооруженной оппозиции, в том числе те представители вооруженных и террористических группировок, которые предпочли уехать. Тем, кто не складывает оружие, Россия говорила, какой будет финал. В принципе, Израиль об этом знает. Я думаю, там места ударов вполне согласованы», — заключила Беленькая.
Напомним, в ходе эвакуации НПО «Белые каски» около половины членов организации и их родственников не смогли добраться до границы из-за «ситуации на местности».
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