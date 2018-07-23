В Сирию пригласили семьи погибших российских военнослужащих

Эти имена помнят и чтут не только на родине, но и в Сирии. Поэтому в Дамаске встречу россиян обставили со всей торжественностью, а пребывание гостей в ближневосточной стране решили сделать богатой на поездки, события и, разумеется, максимально безопасной.

Планируется, что родственников наших погибших военных примут президент Асад и его супруга. В древнем христианском городе Маалуле они встретятся с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. А глава мусульманской общины верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун будет ждать гостей из России в столичной мечети Омейядов.

Предусмотрено и посещение россиянами могилы Неизвестного солдата, их общение с семьями погибших сирийских военных, передача гуманитарной помощи школе-интернату для детей-сирот. Группа также побывает на нашей авиабазе Хмеймим, где состоится возложение цветов к памятнику павшим в Сирии российским военнослужащим.

Эту поездку при содействии Минобороны и МИД России устроила Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство». Один из ее руководителей депутат Госдумы Дмитрий Саблин в июне на встрече с президентом Асадом высказал такую инициативу. Сирийский лидер идею поддержал и дал соответствующие распоряжения.

Ранее по предложению Саблина в международном детском центре «Артек» был организован совместный отдых учащихся школы-интерната для детей погибших сирийских военных и детей наших военнослужащих, павших при освобождении Сирии от террористов.