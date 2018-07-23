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В Сирию пригласили семьи погибших российских военнослужащих
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В Сирию пригласили семьи погибших российских военнослужащих 

Российская Газета 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Среди приглашенных — родственники Героев России пилота штурмовика Су-25 майора Романа Филипова, летчика фронтового бомбардировщика Су-24М подполковника Олега Пешкова, военного советника-артиллериста капитана Марата Ахметшина. А также убитой во время обстрела госпиталя в Алеппо операционной сестры российского мобильного госпиталя Надежды Дураченко и штурмана разбившегося в Сирии вертолета Ми-24 подполковника Валерия Матвеева. Их родные впервые оказались на земле, где сложили головы самые близкие люди.
Эти имена помнят и чтут не только на родине, но и в Сирии. Поэтому в Дамаске встречу россиян обставили со всей торжественностью, а пребывание гостей в ближневосточной стране решили сделать богатой на поездки, события и, разумеется, максимально безопасной.
Планируется, что родственников наших погибших военных примут президент Асад и его супруга. В древнем христианском городе Маалуле они встретятся с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. А глава мусульманской общины верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун будет ждать гостей из России в столичной мечети Омейядов.
Предусмотрено и посещение россиянами могилы Неизвестного солдата, их общение с семьями погибших сирийских военных, передача гуманитарной помощи школе-интернату для детей-сирот. Группа также побывает на нашей авиабазе Хмеймим, где состоится возложение цветов к памятнику павшим в Сирии российским военнослужащим.
Поездку при содействии Минобороны и МИД России устроила общественная организация ветеранов «Боевое братство»
Эту поездку при содействии Минобороны и МИД России устроила Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство». Один из ее руководителей депутат Госдумы Дмитрий Саблин в июне на встрече с президентом Асадом высказал такую инициативу. Сирийский лидер идею поддержал и дал соответствующие распоряжения.
Ранее по предложению Саблина в международном детском центре «Артек» был организован совместный отдых учащихся школы-интерната для детей погибших сирийских военных и детей наших военнослужащих, павших при освобождении Сирии от террористов.
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