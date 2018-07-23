Родственники погибших в Сирии военнослужащих РФ прибыли в Дамаск для встречи с Асадом 

ДАМАСК, 23 июля. /ТАСС/. Члены семей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Cирии, прибыли в понедельник в Дамаск по приглашению президента республики Башара Асада и его супруги Асмы, известной своей гуманитарной деятельностью.
Как ожидается, в ходе поездки они встретятся с лидером страны и его семьей, а также с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X и с верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном. Предстоятель Антиохийской церкви примет гостей из России в древнем христианском городе Маалюле, а глава мусульманской общины — в столичной мечети Омейядов.
Родственники геройски павших российских военных также посетят могилу Неизвестного солдата, пообщаются с семьями погибших сирийских военных и передадут гуманитарную помощь школе-интернату для детей-сирот. Также группа побывает на авиабазе Хмеймим, где запланировано возложение цветов к памятнику военнослужащим РФ, погибшим в Сирии.
Как передает корреспондент ТАСС, в Дамаск прибыли члены пяти семей российских военных. Среди них родители Героя России Романа Филипова, чей Су-25СМ был сбит боевиками над Идлибом, после чего летчик отстреливался, был тяжело ранен, а затем подорвал себя.
В составе делегации жена и дети Героя России Марата Ахметшина, военного советника — артиллериста, который принял бой с террористами "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка) и пал, спасая товарищей. Также в Сирию прибыли жена и сын Героя России Олега Пешкова, самолет которого был сбит над Горной Латакией турецким истребителем. Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате огня боевиков с земли.
Приглашение Асада посетить Сирию приняли жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, штурмана вертолета Ми-12, погибшего во время жесткой посадки, а также дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко, которая стала жертвой минометного обстрела террористами педиатрического отделения мобильного госпиталя в Алеппо.
Организаторы поездки
Как рассказали в делегации, приезд группы обсуждался в июне 2018 года на встрече Асада и председателя Патриотической платформы "Единой России", первого замглавы Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрия Саблина. Ранее по инициативе парламентария был организован совместный отдых в «Артеке» учеников школы-интерната для детей погибших сирийских военных и детей российских военнослужащих, которые отдали жизни, освобождая Сирию от террористов.
Поездка организована «Боевым братством», Патриотической платформой единороссов и депутатской группой Госдумы по связям с парламентом Сирии при содействии Министерства обороны и МИД России.