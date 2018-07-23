Родственники погибших в Сирии военнослужащих РФ прибыли в Дамаск для встречи с Асадом

ДАМАСК , 23 июля. / ТАСС /. Члены семей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Cирии , прибыли в понедельник в Дамаск по приглашению президента республики Башара Асада и его супруги Асмы, известной своей гуманитарной деятельностью.

Как ожидается, в ходе поездки они встретятся с лидером страны и его семьей, а также с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X и с верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном. Предстоятель Антиохийской церкви примет гостей из России в древнем христианском городе Маалюле, а глава мусульманской общины — в столичной мечети Омейядов.

Родственники геройски павших российских военных также посетят могилу Неизвестного солдата, пообщаются с семьями погибших сирийских военных и передадут гуманитарную помощь школе-интернату для детей-сирот. Также группа побывает на авиабазе Хмеймим, где запланировано возложение цветов к памятнику военнослужащим РФ, погибшим в Сирии.

Как передает корреспондент ТАСС, в Дамаск прибыли члены пяти семей российских военных. Среди них родители Героя России Романа Филипова , чей Су-25СМ был сбит боевиками над Идлибом, после чего летчик отстреливался, был тяжело ранен, а затем подорвал себя.

В составе делегации жена и дети Героя России Марата Ахметшина , военного советника — артиллериста, который принял бой с террористами "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка) и пал, спасая товарищей. Также в Сирию прибыли жена и сын Героя России Олега Пешкова , самолет которого был сбит над Горной Латакией турецким истребителем. Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате огня боевиков с земли.

Приглашение Асада посетить Сирию приняли жена и дочь подполковника Валерия Матвеева , штурмана вертолета Ми-12, погибшего во время жесткой посадки, а также дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко , которая стала жертвой минометного обстрела террористами педиатрического отделения мобильного госпиталя в Алеппо.

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