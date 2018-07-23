Палестинец погиб в стычке с военными на Западном берегу реки Иордан

ГАЗА, 23 июл — РИА Новости . Палестинский подросток погиб в ночь на понедельник в столкновениях с израильскими войсками, проводившими рейд на Западном берегу реки Иордан, сообщило местное министерство здравоохранения.

Военные подтверждают, что действовали в районе города Вифлеема и применили огнестрельное оружие, натолкнувшись на сопротивление местных жителей.

"Молодой палестинец погиб сегодня на рассвете в столкновениях с израильской армией в лагере беженцев аль-Дхейше", — сказано в пресс-релизе Минздрава . По данным медиков, погибшему было 15 лет, он скончался от огнестрельного ранения в область груди.

Армии обороны Израиля говорят, что проверяют информацию о гибели палестинца и ранении его земляка. В ходе рейда военнослужащие, которые действовали совместно с бойцами пограничной полиции и сотрудниками Общей службы безопасности, задержали двух подозреваемых в террористической деятельности и обнаружили оружейную мастерскую.

"При проведении операции вспыхнули волнения, в ходе которых палестинцы швыряли в военнослужащих камни, бутылки с зажигательной смесью и гранаты. На угрозу солдаты отвечали средствами подавления беспорядков… и избирательно использовали огнестрельное оружие", — сказано в сообщении армейской пресс-службы.