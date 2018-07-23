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СМИ: более 800 сирийских беженцев вернутся на родину из Ливана
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СМИ: более 800 сирийских беженцев вернутся на родину из Ливана 

ТАСС 1 час назад
БЕЙРУТ, 23 июля. /ТАСС/. Операция по возвращению 850 сирийских беженцев на родину началась в понедельник на северо-востоке Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его информации, эта четвертая и самая большая группа сирийцев из числа тех, кто заявил о желании вернуться в свои дома, расположенные в горной местности Западный Калямун (60 км от Дамаска).
Семьи беженцев выезжают на родину через погранпереход в Земрини. Операция проводится под контролем Ливанского общества Красного Креста. За ней наблюдают также сотрудники миссии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Палаточный лагерь в районе пограничного города Эрбиль 7 июля покинули 448 сирийцев, а 28 июня на родину направились еще 276 беженцев; большинство из них вернулись на собственных транспортных средствах. Ранее, 18 апреля, была проведена операция по возвращению в населенный пункт Бейт-Джин в окрестностях Дамаска 500 сирийцев из ливанского района Шебаа-Аркуб.
Численность сирийских беженцев в Ливане достигает 1,5 млн человек.
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