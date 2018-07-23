Почти миллион сирийцев в Ливане хотят вернуться на родину 

Эту структуру создали на прошлой неделе для решения важнейшей задачи — выяснить количество и местонахождение сирийцев, которых война заставила покинуть дома или даже родную страну, и содействовать их возвращению в свои города и селения. Мизинцев сообщил, что посольства РФ в 11 государствах обладают такими данными, и они в целом совпадают с информацией Управления Верховного комиссара ООН по беженцам. Более того, в Насибе и Земрани уже развернуты и приступили к работе пункты пропуска людей в Сирии из Иордании и Ливана. К 27 июля будут готовы еще три филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев на пунктах пропуска «Абу-Духур», «Сальхиях» и «Пальмира».
Просто вернуть людей в Сирию — мало. Нужно предоставить им крышу над головой, обеспечить питанием, всем необходимым для нормальной жизни. И это уже делается. В качестве примера Мизинцев сослался на группу сирийцев, которая в конце прошлой недели возвратились из Ливана в города Нашабия (провинции Дамаск) и оказалась, что называется, под крылом сотрудников российского Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Позитивным шагом Мизинцев назвал передачу Францией 44 тонн гуманитарного груза с предметами первой необходимости и медикаментами для сирийского населения. Этот груз к месту назначения доставил экипаж российского самолета Ан-124 «Руслан». А сотрудники нашего Центра передали его коллегам из Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Немалая часть оказавшихся за рубежом сирийцев хотят стать жителями Франции, Германии, Великобритании
Представитель МИД России Николай Бурцев рассказал членам Межведомственного координационного штаба, что, по заявлению ливийских властей, две группы беженцев из Сирии — 3 тысячи человек — скоро будут отправлены на родину. А еще свыше 976 тысяч сирийцев, временно проживающих в Ливане, готовы вернуться туда по мере создания условий для работы и проживания. В то же время, по словам Бурцева, некоторые страны, например Литва, готовы помогать сирийским беженцам только после соответствующих указаний руководства Евросоюза.