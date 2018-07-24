Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию за сутки

"За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики вернулись 2 084 беженца (женщин — 625, детей — 1062). Из них с территории Ливана через пункт пропуска «Земрани» прибыли 2 038 сирийцев (женщин — 613, детей — 1 039), а с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 46 беженцев (женщин — 12, детей — 23). Всего с 18 июля 2018 г. через указанные пункты пропуска прошло 2 329 и 87 человек соответственно", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в трех филиалах центра приема, распределения и размещения беженцев «Абу-эд-Духур», «Сальхиях» и «Пальмира» продолжается работа по формированию администрации.

По обобщенным данным, на территориях 45 государств находятся 6 903 269 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 070 979 женщин и 3 520 665 детей, говорится в сообщении.

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