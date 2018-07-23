Сирия: ситуация в Идлибе накаляется

Сирии в зоне деэскалации Идлиб складывается проблемная ситуация. В ней скопилось около 39 000 боевиков, наиболее многочисленно представлена группировка Джебхат-ан-Нусра (запрещена в России ).

Ее лидеры призывают к наступлению на территорию провинций Хама и Латакия . Центром по примирению враждующих сторон ежедневно фиксируются обстрелы позиций правительственных войск. Под огнем бандформирований находятся подразделения Сирийской Арабской Армии в горных районах Латакии, а также северо-восточные кварталы Алеппо.

На авиабазе «Хмеймим» фиксируют запуски самодельных беспилотников, принадлежащих боевикам. Их уничтожают средствами ПВО. Между тем, сирийские власти продолжают эвакуацию мирных жителей из осажденных районов, сообщает телеканал «Россия 24».