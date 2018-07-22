Из семи миллионов беженцев в Сирию вернулись лишь сто тысяч

Всего через несколько дней намерения, высказанные в Хельсинки , начали обретать конкретные очертания. Для помощи сирийцам, желающим вернуться домой, российские военные и дипломаты создали координационный штаб. В самой Сирии отслеживать гуманитарную ситуацию будет Центр приема и распределения беженцев. На границах открыты пункты помощи, которые скоро начнут работать круглосуточно. На первом заседании штаба российские офицеры по видеосвязи из Сирии рассказали и показали, как идет восстановление страны. Теперь такие отчеты будут публиковаться ежедневно.

Еще пару лет бегство из Сирии казалось нельзя остановить. Большая часть страны находилась под контролем радикальных группировок, жители бежали от войны, кто мог — заграницу, кто-то — в специализированные центры внутри страны. Но чем ближе завершение войны, тем больше будут загружены контрольно-пропускные пункты на границах с соседними странами. Сирийские власти уже объявили: время возвращаться домой.

Фамилия главы одной из семей — Мусульмани. Мирай не хотел бросать дом, даже когда деревню Альма заняли боевики, но, говорит, потом стало невыносимо, мирных жителей радикалы использовали как живой щит. В семье, однако, — большая радость: на одного Мусульмани в мире стало больше.

В Сирию уже вернулись около ста тысяч беженцев, но пока это — капля в море. Всего из страны бежали более 7 миллионов человек. Но теперь созданы условия для того, чтобы люди смогли вернуться в свои дома. Эти условия, в первую очередь, обеспечены успехами сирийской армии и усилиями российских военных.

Юг страны был освобожден крайне быстро. За месяц территория, которую годами удерживали боевики различных группировок, была возвращена под контроль официального Дамаска . Большая часть крупных населенных пунктов находится теперь далеко от зон боевых действий. Сирийское правительство способно обеспечить безопасность мирным жителям. Безусловно, столь быстрые успехи на юге страны — это комплекс факторов. Группировка сирийской армии, которая находится в районе Пальмиры, еще несколько недель назад смогла уничтожить разрозненные отряды боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ ) в сирийской пустыне.

Здесь бойцы правительственных сил взяли под контроль границу с Ираком от Абу-Кемаля и до зоны американского влияния вокруг Эт-Танф. Террористы ИГИЛ потеряли возможность совершать рейды из Ирака в Сирию. Этот успех позволил сосредоточить все силы на южном направлении. Сюда для уничтожения террористов были переброшены лучшие подразделения, в том числе бригада, которой командует генерал Сухейл.

Умеренные оппозиционеры выбрали переговоры. Российские военные смогли убедить группировки сдать тяжелое оружие. Часть боевиков была отправлена в Идлиб, другая часть воспользовалась амнистией. Наша группа проехала в город Босра, когда там еще не был поднят сирийский флаг, переговоры продолжались. В Босре — один из наиболее хорошо сохранившихся римских амфитеатров в мире. Если бы не российские переговорщики, операция по освобождению южных провинций Сирии могла затянуться. Боевики готовились к длительной обороне. Построили мощные фортификационные сооружения, сформировали достаточный запас боеприпасов.

Небольшой населенный пункт на юге Сирии Буср эль-Харири был крупным опорным пунктом террористической группировки "Фронт аль-Нусра" (запрещено в РФ). Теперь она называется иначе, но суть та же. В результате ожесточенных боев штурмовые отряды подразделений, которыми командует генерал Сухейль Аль Хассан, удалось выбить радикалов из города.

Юг страны фактически возвращен под контроль без боев, а это значит, что инфраструктура и жилье не пострадали, беженцам есть куда возвращаться.