Анархисты облили красной краской фасад здания МИД Греции

АФИНЫ, 23 июля. / ТАСС /. Анархисты из греческой организации «Рубикон» облили в воскресенье вечером красной краской фасад здания министерства иностранных дел Греции , разбили несколько стекол и скрылись. Удалось задержать одного человека, его причастность к преступлению устанавливается, сообщила полиция в понедельник.

По ее данным, около десяти человек с мотоциклетными шлемами на головах подбежали к зданию МИД , расположенному в центре города недалеко от парламента и резиденции премьер-министра, и забросали его бутылками с красной краской. Они также разбросали листовки с заявлениями в поддержку палестинцев и убежали. Как сообщил телеканал Sky, «полицейский группы быстрого реагирования „Диас“, патрулировавший район вокруг здания МИД, остановил для контроля одного человека, в рюкзаке которого была обнаружена видеокамера, с помощью которой анархисты обычно записывают на видео свои нападения». Устанавливается причастность задержанного к инциденту.

В заявлении, размещенном на одном из анархистских сайтов, говорится, что нападение на здание МИД совершено в знак солидарности с народом Палестины , борющимся против Израиля . Анархисты обвинили греческое правительство в том, что оно поддерживает действия Израиля.

В свою очередь МИД Греции в своем заявлении резко осудил нападение анархистов, заявив, что «их целью является удар по независимой внешней политике страны». По словам греческого внешнеполитического ведомства, анархисты «не являются ни левыми борцами, ни патриотами страны», а действуют под прикрытием «безответственной риторики правых сил».