Сирийские беженцы возвращаются в свои дома

Для мирных граждан Сирии созданы все условия для возвращения к мирной жизни.

Важнейшими направлениями политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в стране, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.

В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 73 053 жителя. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 118 человек.

Благодаря совместным действиям сирийской и российской сторон удалось достичь возвращения беженцев из Ливана в города Флита, Муаддамия-Аш-Шам, Джебба, Ассаль-эль-Вард и Ябруд. В эти населенные пункты уже вернулось 315 сирийцев, вынужденных покинуть страну.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, незаконные вооруженные формирования, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают производить минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций правительственных сил. За минувшие сутки обстрелам подверглись населенные пункты Икко, Келлаз, Сафсафа, Кинсибба в провинции Латакия, а так же районы Хандрат и Маканис-эд-Дувайри в городе Алеппо.

Участились запуски боевиками беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы «Хмеймим».

В субботу 21 июля с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы «Хмеймим» на значительном удалении была выявлена малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, приближавшаяся к российскому военному объекту. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена.

В воскресенье утром 22 июля дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе «Хмеймим» с северо-западного направления.

В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет.

Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме.

В самой Идлибской зоне деэскалации складывается чрезвычайно тяжелая гуманитарная обстановка.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным сирийцам.

В Юго-западной зоне деэскалации при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований.

В результате переговоров за сутки сдана одна автоматическая зенитная пушка, один ручной противотанковый гранатомет, 11 подствольных гранатометов, одно противотанковое ружье, 17 радиостанций, 54 ручных гранат, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов.

Мирные жители через предоставленные коридоры продолжают покидать территории, контролируемые боевиками. За прошедшие сутки через пункт пропуска «Кафер-Шамс» вышло 311 сирийцев. На пунктах пропуска им предоставляется горячая пища, предметы первой необходимости, оказывается первая медицинская помощь.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь восьми сирийцам, в том числе четырем детям.