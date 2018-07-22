Нетаньяху пригрозил в семь раз сильнее ударить по Газе

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Израиль готов при необходимости в семь раз сильнее ударить по правящему в секторе Газа движению ХАМАС , сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху Военной силой, экономическими санкциями и угрозой проведения новой масштабной операции в анклаве Израиль добивается прекращения обстрелов, пограничных беспорядков и запусков воздушных шаров с горючими веществами. "На выходных мы нанесли очень мощный удар по ХАМАС. Если потребуется, то мы атакуем их с семикратной силой", — сказал Нетаньяху. В пятницу израильтяне разбомбили почти 70 объектов палестинских боевиков в ответ на гибель солдата от огня снайпера на границе. После налета, который продолжался несколько часов, появились сообщения о согласовании перемирия при посредничестве Египта Высокопоставленный источник в Иерусалиме рассказал РИА Новости , что просьба о прекращении огня исходила от ХАМАС, который согласился на израильские требования, включая отказ от запусков зажигательных шаров.