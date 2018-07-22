Зачем Израиль помог «Белым каскам» сбежать от Асада. Мнение экспертов

Эксперты в эфире НСН рассказали, почему «Белые каски» были эвакуированы из Сирии именно сейчас и какое отношение к этому имеет Израиль

Выведенных из Сирии членов организации «Белые каски» вместе с семьями готовы принять в Канаде и Германии. Об этом стало известно в воскресенье, 22 июля, после того, как МИД Израиля отчитался о завершении гуманитарной операции по эвакуации 800 участников добровольческой организации.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в беседе с НСН назвал тот факт, что эвакуацией «Белых Касок» занимался именно Израиль, очень интересным.

«Мы все время грешили на Великобританию , оказалось, что за этим стоит Израиль. Эвакуировали их потому, что количество провокаций уже исчерпано, а необходимости в новых пока нет, видимо», — заявил собеседник агентства.

При этом Багдасаров не удивился тому, что членов организации, скомпрометировавшей себя фейковыми роликами, без промедления согласились принять Канада и Германия

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко , обсуждая с НСН «гуманитарную операцию по спасению „Белых касок“ от Асада», также высказал мнение, что Израиль был причастен к тому, чем занималась эта организация.

«Почему эвакуацией «Белых касок» было поручено заниматься именно Израилю… Думаю, что это было связано с тем, что Израилю были даны некие гарантии на последней встрече с Владимиром Путиным . Там, конечно, были известные проблемы, но у меня такое ощущение, что Израиль почувствовать, что его безопасность будет гарантирована. И все эти «Белые каски» на данный момент не столь необходимы», — заявил арабист.

По словам Малашенко, в Сирии наметилась некоторая разрядка, а значит и необходимость в таких провокациях, которые организовывались с участием «Белых касок», постепенно сошла на нет.

«Есть, конечно, вероятность попятного движения, но ситуация явно потеряла присущую ей ранее остроту. При этом не стоит забывать, что Сирия давным-давно расколота на 4 части. В одном ее месте может происходить разрядка, а в другом — обострение. Но какие-то процессы пошли, посмотрим, к чему они приведут», — заключил эксперт.

Добавим, что канадский МИД сразу по завершению эвакуации «Белых касок» из Сирии назвал членов этой организации «мужественными добровольцами, которые стали свидетелями жестоких зверств режима Асада».