Нетаньяху рассказал о просьбе Трампа вывести «Белые каски»

Нетаньяху, слова которого приводятся на странице канцелярии в Twitter, заявил, что «Белые каски» «оказались под угрозой», а потому он откликнулся на просьбу Трампа, Трюдо и других стран о выводе членов организации через израильскую территорию. «Это важный гуманитарный шаг», — добавил Нетаньяху.

В воскресенье сообщалось, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями. Из САР вывезли около 800 человек. Готовность принять членов организации выразили Германия и Канада.