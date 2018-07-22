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Нетаньяху рассказал о просьбе Трампа вывести «Белые каски»
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Нетаньяху рассказал о просьбе Трампа вывести «Белые каски» 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Израильские власти эвакуировали из Сирии членов «Белых касок» вместе с их семьями по просьбе американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Нетаньяху, слова которого приводятся на странице канцелярии в Twitter, заявил, что «Белые каски» «оказались под угрозой», а потому он откликнулся на просьбу Трампа, Трюдо и других стран о выводе членов организации через израильскую территорию. «Это важный гуманитарный шаг», — добавил Нетаньяху.
В воскресенье сообщалось, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями. Из САР вывезли около 800 человек. Готовность принять членов организации выразили Германия и Канада.
Как заявил директор Института стратегического планирования Александр Гусев, членов организации «Белые каски» эвакуировали из Сирии, так как они полностью скомпрометировали себя.
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