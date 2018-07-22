Посол Ирака: Багдаду нужна помощь Москвы в восстановлении разрушенных памятников культуры

МОСКВА , 22 июля. / ТАСС /. Ирак нуждается в помощи российских специалистов для восстановления объектов культурного наследия, которые были разрушены на подконтрольных ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ ) территориях. Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в России Хайдар Мансур Хади.

"Нам нужна помощь в восстановлении этих памятников, и мы были бы более чем счастливы, если российские эксперты участвовали в их реконструкции", — сказал дипломат.