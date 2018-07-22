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Посол Ирака: Багдаду нужна помощь Москвы в восстановлении разрушенных памятников культуры
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Посол Ирака: Багдаду нужна помощь Москвы в восстановлении разрушенных памятников культуры 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ирак нуждается в помощи российских специалистов для восстановления объектов культурного наследия, которые были разрушены на подконтрольных ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) территориях. Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в России Хайдар Мансур Хади.
"Нам нужна помощь в восстановлении этих памятников, и мы были бы более чем счастливы, если российские эксперты участвовали в их реконструкции", — сказал дипломат.
Деятельность боевиков ИГ нанесла невосполнимый урон культурному наследию Ирака и Сирии. 24 марта 2017 года Совет Безопасности ООН принял первую в своей истории резолюцию, направленную на защиту культурного наследия. Документ, одобренный в условиях разрушения исторических памятников в Ираке, Сирии и других государствах, охваченных конфликтами, содержит ряд рекомендаций по предотвращению подобных преступлений. В частности, странам предлагается создать «безопасные зоны» для защиты объектов культурного достояния, а также строго регулировать экспорт и импорт артефактов путем введения обязательной сертификации в соответствии с международными стандартами.
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