Помпео указал Лаврову на якобы нарушения России в Сирии

Также она сообщила, что Помпео и Лавров обсудили пути реализации идеи совместной борьбы с терроризмом, а также возможность установления диалога между представителями бизнеса двух стран, передает ТАСС

Напомним, в субботу Лавров и Помпео провели телефонный разговор. Лавров, в частности, заявил о необходимости скорейшего освобождения арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Также обсуждались ситуация в Сирии и вокруг Корейского полуострова.