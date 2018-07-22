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Канада примет активистов «Белых касок»
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Канада примет активистов «Белых касок» 

News.ru 37 минут назад
Канадское правительство согласилось принять до 50 членов организации «Белые каски» и их семьи. Активисты вместе с родными были эвакуированы из Сирии в рамках секретной международной операции. Всего страна примет около 250 человек.
Власти Канады планируют в скором времени приступить к работе с представителями ООН, чтобы обеспечить помощь волонтёрам организации в переправке эвакуированных в страну.
Данный процесс может затянуться на несколько недель или месяцев, передаёт CBC.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна готова принять отдельных членов организации «Белые каски».
Между тем, пресс-секретарь израильского МИДа сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями. Это было сделано по просьбе США, Канады и европейских стран.
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