Канада примет активистов «Белых касок»

Канадское правительство согласилось принять до 50 членов организации «Белые каски» и их семьи. Активисты вместе с родными были эвакуированы из Сирии в рамках секретной международной операции. Всего страна примет около 250 человек.

Власти Канады планируют в скором времени приступить к работе с представителями ООН , чтобы обеспечить помощь волонтёрам организации в переправке эвакуированных в страну.

Данный процесс может затянуться на несколько недель или месяцев, передаёт CBC.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна готова принять отдельных членов организации «Белые каски».