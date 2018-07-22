Политолог прокомментировал установление дипотношений Сирией и Южной Осетией

Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии Южной Осетии . Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа

В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его южноосетинской коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

"В принципе, этот шаг с признанием независимости Южной Осетии — очень символическое действие правительства (президента Сирии — ред.) Башара Асада . Это демонстрирует, что он однозначно сделал ставку на поддержку стороны России. Видимо, этот режим политический (в Сирии — ред.) не видит своего будущего без российского участия в его делах и решения вопросов безопасности с помощью Москвы", — сказал Суздальцев РИА Новости.

"Башар Асад, видимо, решил, что нормализовать отношения какие-то с Вашингтоном, странами Евросоюза ему уже вряд ли удастся. Поэтому пошел на этот демонстрационный шаг, объявляя практически миру то, что он однозначно выбрал геополитический вектор, связанный с Россией", — отметил Суздельцев, добавив, что это «очень знаковое действие».

При этом, говоря о том, стоит ли в будущем ожидать установления дипломатических отношений между Абхазией и Сирией, Суздальцев сказал, что этот вопрос необходимо будет решать Дамаску в согласовании с Министерством иностранных дел России

"Я думаю, что эти вопросы надо будет решать, конечно, в согласовании с МИД Российской Федерации. Напоминаю, что отношения между независимой Абхазией и Россией неоднозначные. Есть некоторые проблемы, тут надо внимательно подумать. Но это касается диалога между Москвой и Дамаском", — пояснил он.

США ранее решительно осудили намерение властей Сирии установить дипотношения с Абхазией и Южной Осетией. Как отмечала официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, позиция Вашингтона по Абхазии и Южной Осетии остается неизменной и Вашингтон продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>