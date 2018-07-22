В ОАЭ отчитались о помощи йеменской провинции Ходейда

Согласно агентству, начиная с 20 июня в эту йеменскую провинцию, где продолжаются бои за стратегический город-порт Ходейда, было доставлено почти 19 тысяч продуктовых наборов. Среди воспользовавшихся гуманитарной помощью — почти 95 тысяч детей и 19 тысяч женщин.

По заявлению директора гуманитарных операций ОАЭ в Йемене Саида аль-Кааби, частично гуманитарная помощь была сброшена с воздуха с применением современных технологий геолокации.

Отмечается, что в рамках срочного «гуманитарного моста» ОАЭ за последнее время направили в Йемен 10 кораблей и 7 самолетов с гуманитарной помощью, не считая поставок с местного рынка.