Ещё
В ОАЭ отчитались о помощи йеменской провинции Ходейда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОАЭ отчитались о помощи йеменской провинции Ходейда 

РИА Новости 1 час назад
ДУБАЙ, 22 июл — РИА Новости. Гуманитарной помощью из ОАЭ, предназначенной для йеменской провинции Ходейда, за последний месяц воспользовалось почти 133 тысячи человек, сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.
Согласно агентству, начиная с 20 июня в эту йеменскую провинцию, где продолжаются бои за стратегический город-порт Ходейда, было доставлено почти 19 тысяч продуктовых наборов. Среди воспользовавшихся гуманитарной помощью — почти 95 тысяч детей и 19 тысяч женщин.
По заявлению директора гуманитарных операций ОАЭ в Йемене Саида аль-Кааби, частично гуманитарная помощь была сброшена с воздуха с применением современных технологий геолокации.
Отмечается, что в рамках срочного «гуманитарного моста» ОАЭ за последнее время направили в Йемен 10 кораблей и 7 самолетов с гуманитарной помощью, не считая поставок с местного рынка.
Начиная с 13 июня, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит операцию «Золотая победа» по изгнанию хуситов из стратегически важного порта Ходейда на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе. Лояльным правительству войскам при поддержке коалиции удалось отбить аэропорт Ходейды, после чего хуситы отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене95
Греция меняет тон в отношении России152
Стриж вернула ребенка в детский дом30
Эрдогана задержали на Красной площади14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат352
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение