Израиль эвакуировал подозреваемых в связях с террористами «Белых касок» по просьбе США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в «Твиттере», что разрешил эвакуировать из Сирии членов организации «Белые каски» и их семьи по просьбе лидеров США Канады . По его словам, президент Трамп, премьер-министр Трюдо и несколько других лидеров обратились к нему за помощью в эвакуации членов «Белых касок» из Сирии несколько лет назад. Трансфер «Белых касок» через Израиль Нетаньяху, по его словам, разрешил в качестве гуманитарного жеста, передает ТАСС

Ранее сегодня Израиль сообщил, что по просьбе США, Канады и стран Европы эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» и членов их семей. По сообщениям СМИ, в ходе ночной операции через Израиль в Иорданию были эвакуированы примерно 800 человек.

Германия примет у себя восемь членов «Белых касок» вместе с семьями и предоставит им защиту, заявил немецкому изданию Bild министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер . По данным издания, в ближайшие несколько месяцев «белокасочников» доставят в Великобританию , Канаду и Германию. Отмечается, что общее число активистов, которых примет Германия, может составить около 50 человек.

Официальный представитель МИД Иордании Мухаммед аль-Каед рассказал в Аммане , что власти королевства ответили согласием на просьбу ООН пропустить на свою территорию 800 сирийских граждан, которые затем переместятся в Великобританию, Германию и Канаду. По словам аль-Каеда, Иордания сделала это «исключительно из гуманитарных соображений», передает ТАСС. Через три месяца, по уверениям трех названных западных стран, все временно размещенные там сирийцы покинут территорию Иордании.

Члены «Белых касок» полностью скомпрометировали себя в Сирии, распространяя в СМИ фейки о «химических атаках», считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев

После таких вбросов коалиция во главе с США неоднократно наносила удары по стратегическим объектам Сирии, в том числе и мирным. Теперь членов «Белых касок» вывезли из Сирии: «наверное, для них они выполнили свою задачу и их можно из САР убирать», заявил Гусев RT.

По мнению Гусева, не вызывает сомнений то, что Израиль пошел на этот шаг по настоянию Вашингтона — «Белые каски» полностью содержались за счет западных стран.

Организация, которую поддерживают в странах Запада, провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий в Сирии. Власти самой Сирии обвиняют ее в связях с экстремистами и враждебной пропагандистской деятельности.