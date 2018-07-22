Сирийские власти сообщили об учиненной коалицией США бойне 

В результате налета зафиксировано большое количество убитых и раненых, сообщает агентство SANA. Точные данные о пострадавших в настоящий момент уточняются.
Известно, что мирные жители пытались покинуть Эс-Сус, который на протяжении многих дней подвергался бомбардировкам. По словам очевидцам, самолеты били в том числе по домам людей. Кроме того, мирные сирийцы стремились укрыться от действий террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»).
Напомним, что западная коалиция действует на территории САР на незаконных основаниях без согласия официального Дамаска и санкции Совета Безопасности ООН.
Между тем в сирийской провинции Латакия продолжают принимать беженцев, в том числе из-за рубежа. Их количество приблизилось к одному миллиону человек, передает ТАСС. По словам губернатора региона Ибрагима Худер ас-Салема, для беженцев работают учреждения здравоохранения, для детей в школах организован учебный процесс. Кроме того, в провинцию возвращаются те, кто ранее проживал в ее захваченных боевиками северных районах и вынужден был бежать.