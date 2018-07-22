Провинция Латакия приняла около 1 млн сирийских беженцев

Около 1 млн беженцев из различных регионов Сирии и из-за рубежа приняла провинция Латакия на западе страны. Об этом заявил губернатор области Ибрагим Худер ас-Салем.

«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживают около 1 млн человек», — цитирует главу сирийской провинции ТАСС

По словам ас-Салема, для беженцев в регионе работают учреждения здравоохранения, а в школах для детей вынужденных переселенцев организован учебный процесс. Также в Латакию возвращаются те, кто ранее жил в захваченных боевиками северных районах и был вынужден бежать.