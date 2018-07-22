Ещё
Провинция Латакия приняла около 1 млн сирийских беженцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Провинция Латакия приняла около 1 млн сирийских беженцев 

News.ru 36 минут назад
Фото: News.ru
Около 1 млн беженцев из различных регионов Сирии и из-за рубежа приняла провинция Латакия на западе страны. Об этом заявил губернатор области Ибрагим Худер ас-Салем.
«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживают около 1 млн человек», — цитирует главу сирийской провинции ТАСС.
По словам ас-Салема, для беженцев в регионе работают учреждения здравоохранения, а в школах для детей вынужденных переселенцев организован учебный процесс. Также в Латакию возвращаются те, кто ранее жил в захваченных боевиками северных районах и был вынужден бежать.
Свыше 232 тысяч беженцев вернулись в Сирию с начала военной операции российской армии в стране, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, открытого Россией 18 июля. За последние два месяца более 1200 беженцев вернулись в страну из-за рубежа.
News.ru: последние новости
США обвинили Иран в готовности к кибератакам Хуситы попросили Францию вмешаться в войну в Йемене На границе сектора Газы убит израильский военный
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США извинились за «неловкую реакцию» на Путина1
«Это не президент, а преступник»6
«Это добровольное рабство»17
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию211
Фото кабинета Медведева удивило россиян455
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение