Почти миллион беженцев приняла сирийская провинция Латакия 

В провинцию Латакия (Сирия) съехалось уже порядка одного миллиона беженцев. Люди прибывают с других территорий страны и из других государств.
«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживает около миллиона человек», — цитирует губернатора провинции Ибрагима Худер Ал-Салема «Интерфакс».
Сообщается, что беженцы могут воспользоваться услугами учреждений здравоохранения, для детей открыты школы.
Также в Латакию возвращаются те, кто сбежал из-за действия боевиков.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что коалиция США нанесла удары по мирным жителям в поселении Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Есть сведения о погибших и раненых.