Почти миллион беженцев приняла сирийская провинция Латакия

В провинцию Латакия ( Сирия ) съехалось уже порядка одного миллиона беженцев. Люди прибывают с других территорий страны и из других государств.

«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживает около миллиона человек», — цитирует губернатора провинции Ибрагима Худер Ал-Салема «Интерфакс»

Сообщается, что беженцы могут воспользоваться услугами учреждений здравоохранения, для детей открыты школы.

Также в Латакию возвращаются те, кто сбежал из-за действия боевиков.