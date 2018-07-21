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Хуситы попросили Францию вмешаться в войну в Йемене
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Хуситы попросили Францию вмешаться в войну в Йемене 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Президента Франции Эммануэля Макрона попросили вмешаться в войну в Йемене. Об этом говорится в письме на имя главы Пятой республики руководителя высшего политсовета повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» Махди аль-Машата.
«Глава аль-Машат выразил в письме надежду на то, что Франция и французский президент вмешаются, чтобы положить конец этой агрессии, и что Франция сыграет важную, заметную политическую роль в установлении мира», — сообщает информагентство хуситов Saba.
Махди Аль-Машат выразил готовность поддержать любые усилия Парижа, направленные на перевод конфликта в политическое русло, а также переговоры враждующих сторон для полноценного урегулирования, которое сохранит независимость и единство Йемена.
Письмо Макрону передали через посла Франции в Йемене Кристьяна Тисто. Ранее аль-Машат направил аналогичное обращение к президенту России Владимиру Путину.
В конце мая хуситы совершили ракетную атаку по позициям сил президента Йемена, которого поддерживает арабская коалиция. Удар пришёлся на побережье на западе Йемена.
Война в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» выступают против властей страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Хуситы контролируют часть районов страны, в том числе столицу Сану. В ряде провинций ведутся бои.
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