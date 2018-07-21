Центр по примирению сообщил, что в результате переговоров боевики сдали три танка

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что в результате переговоров со старейшинами населённых пунктов и лидерами незаконных вооружённых формирований в юго-западной зоне деэскалации за сутки было сдано три танка.

Об этом говорится в сообщении, оказавшемся в распоряжении RT.

«В результате переговоров за сутки сдано три танка, одна зенитная установка, четыре миномёта, одна гаубица, четыре крупнокалиберных пулемёта, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов», — сказал он.

Ранее Центр по примирению сообщил об уничтожении беспилотника около базы Хмеймим.