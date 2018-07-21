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Центр по примирению сообщил, что в результате переговоров боевики сдали три танка
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Центр по примирению сообщил, что в результате переговоров боевики сдали три танка 

RT на русском 19 минут назад
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что в результате переговоров со старейшинами населённых пунктов и лидерами незаконных вооружённых формирований в юго-западной зоне деэскалации за сутки было сдано три танка.
Об этом говорится в сообщении, оказавшемся в распоряжении RT.
«В результате переговоров за сутки сдано три танка, одна зенитная установка, четыре миномёта, одна гаубица, четыре крупнокалиберных пулемёта, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов», — сказал он.
Ранее Центр по примирению сообщил об уничтожении беспилотника около базы Хмеймим.
Ранее ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России сообщало, что в Сирии около 86 тыс. человек получили медпомощь.
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