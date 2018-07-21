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Сирийское правительство не будет менять состав делегации на переговорах в Сочи
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Сирийское правительство не будет менять состав делегации на переговорах в Сочи 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В очередных переговорах по Сирии, которые намечены на 30-31 июля в Сочи, делегация правительства арабской республики будет участвовать в том же составе, что и на прошлых конференциях в Астане и Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный осведомленный источник.
По его словам, сирийской правительство будет участвовать во встрече в Сочи «по формату Астаны».
Сирийское урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Кроме того, 30 января текущего года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников.
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