Сирийское правительство не будет менять состав делегации на переговорах в Сочи

В очередных переговорах по Сирии , которые намечены на 30-31 июля в Сочи , делегация правительства арабской республики будет участвовать в том же составе, что и на прошлых конференциях в Астане и Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

По его словам, сирийской правительство будет участвовать во встрече в Сочи «по формату Астаны».

Сирийское урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Кроме того, 30 января текущего года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников.