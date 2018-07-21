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Россиянин выпал в Турции с седьмого этажа
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Россиянин выпал в Турции с седьмого этажа 

News.ru 17 минут назад
Россиянин Марсель Нагимов трагически погиб во время отпуска в Турции, упав с седьмого этажа. Его не выдержали балконные перила, на которые он решил облокотиться.
Родные погибшего уже столкнулись с первыми трудностями. Турецкие полицейские заявили, что в крови Нагимова присутствуют следы алкоголя, в связи с чем случай признан не страховым.
Однако родственники утверждают, что мужчина не употреблял алкоголь.
На данный момент они ищут русскоязычного юриста в Турции и решают вопрос о транспортировке тела погибшего на родину, передаёт BashNews.
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