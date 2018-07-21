Асад уходит из Алеппо и отдает его Турции

При таких условиях у государства мало перспектив на светлое будущее. Сложнее всего Асаду, который как был президентом независимой Сирии, так и продолжает им считаться. Перед ним, как перед президентом сейчас очень сложный выбор. Он все-таки обязан изгнать интервентов. По крайне мере, закончить борьбу для него равносильно признанию собственной несостоятельности. Если он признает развал страны, следовательно, президентом Сирии он быть просто-напросто не может, ибо такого государства-то уже и нет, есть другое, которое в полтора раза меньше и в десятки раз беднее (учитывая, что почти вся нефть досталась курдам — авт.).

Но в том случае, если сирийский лидер не отказывается от продолжения войны, он рискует окончательно превратить свою страну во второй Афганистан . Курды, пускай они в последнее время охотно идут на переговоры с Дамаском , все равно добровольно от власти не откажутся. Они впустят сирийских и российских спецов, чтобы восстановили инфраструктуру, дадут им какие-то незначительные полномочия, но дальше этого пока вряд ли удастся продвинуться. Выдавливать же их силой чревато, ибо за ними Соединенные Штаты , а так же иракские курды, которые в последние годы стали довольно-таки грозной силой в регионе. С турками все еще хуже — они вообще отрядили в Сирию свои регулярные войска. Чтобы мы не говорили про развивающуюся сирийскую армию, тягаться с Турцией она даже теоритически не может, впрочем, как не могла и до гражданской войны.

Война при нынешних условиях рано или поздно грозит Асаду поражением — сейчас его основная сила заключается в том, что Россия помогает ему в военном и дипломатическом направлениях. Однако высоки шансы, что на бесконечную войну Москва добро не даст, а вот та же Анкара , учитывая, что Сирия у нее под боком и события в ней оказывают большое влияние на Турцию, вполне может себе позволить десятки лет оставаться в САР. В общем, извечный вопрос — что делать?

Если верить турецким СМИ, Башар Асад уже определился, по крайней мере, воевать с Анкарой он не особенно-то намерен. Не так давно сирийский президент говорил о 400 миллиардах долларов, необходимых для восстановления его страны. На самом деле, это довольно скромная сумма для республики, где более половины зданий были либо уничтожены, либо частично разрушены. Тем не менее, даже столько Асад вряд ли в силах найти. Однако недавно ему поступило заманчивое предложение. Турки предложили полностью восстановить некогда крупнейший сирийский город Алеппо. До войны в нем проживало 11% всего населения арабского государства, сейчас там осталось чуть больше полумиллиона. Основное население ушло в результате войны, причем большинство беженцев пришлось на Турцию. Так что турки весьма и весьма заинтересованы том, чтобы город снова был отстроен и стал пригоден для жизни пары миллионов человек. В общем, они готовы выделить деньги, отправить строителей и так далее. Подарок судьбы — не иначе, но на самом деле сделка далека от того, чтобы называть благотворительной. Анкара будто бы готова основательно взяться за Алеппо, однако при условии, что Асад выведет оттуда свою армию и передаст город под полное управление Турции.

Если верить турецким СМИ, Асад практически не участвует в переговорах на тему Алеппо, вместо него это делает Москва. И вроде бы стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам.

Турецкий эксперт Танер Бексой сомневается в перспективах такого соглашения, но допускает, что переговоры действительно могут вестись.

— Турция еще толком не оправилась после выборов. Я всегда отмечаю, что в преддверии выборов и немного после них в каждом государстве экономика начинает работать по несколько другим правилам. Правящие круги меняют стратегию, желая заручиться дополнительной поддержкой, и обычно в этом им помогают именно экономические проекты. Они могут быть разными, но известно, что в этот период экономические решения бывают либо необычайно эффективными, либо провальными в среднесрочной перспективе. Турция не стала исключением. Из-за выборов была определенная перестройка, которая пока еще не закончилась. Поэтому нет ничего удивительно в появлении подобных слухов. Алеппо — действительно очень важный для Турции город. Сейчас население во многих городах недовольно огромным количеством беженцев, к тому же это создает значительные трудности. Если бы удалось вернуть сирийцев в их дома, то это было бы большим достижением турецкой власти. Но сейчас для таких крупных проектов есть много препятствий. Во-первых, экономических. Восстановление Алеппо — это проект требующий, привлечения очень больших денег. Турецкое население просто не поймет огромных инвестиций в сирийский город, когда внутри нашего государства не решено большое количество проблем, проблем социального характера. Так же я думаю, что Башар Асад вряд ли согласится на нечто подобное, а силу против него применять в такой ситуации точно не стоит.

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