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В Ираке отмечают годовщину освобождения Мосула
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В Ираке отмечают годовщину освобождения Мосула 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
21 июля прошлого года войска коалиции и власти Ирака объявили о завершении операции против террористов ИГИЛ (запрещена в России). За 12 месяцев восстановить подачу воды и электричества так и не удалось. Страны-участницы военной операции, по словам правозащитников, в восстановлении не участвуют.
Под завалами полуразрушенного города остаются сотни тел, а дома и улицы заминированы, передает телеканал «Россия 24». Жители, которые все же вернулись в свои квартиры, признаются, что им буквально приходится выживать. Остальная часть местного населения остается в лагерях для беженцев.
Люди говорят, что в Мосуле сейчас почти нет медикаментов, питьевой воды и продовольствия. Работы — и, как следствие, денег — тоже нет.
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