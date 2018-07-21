В Ираке отмечают годовщину освобождения Мосула

21 июля прошлого года войска коалиции и власти Ирака объявили о завершении операции против террористов ИГИЛ (запрещена в России ). За 12 месяцев восстановить подачу воды и электричества так и не удалось. Страны-участницы военной операции, по словам правозащитников, в восстановлении не участвуют.

Под завалами полуразрушенного города остаются сотни тел, а дома и улицы заминированы, передает телеканал «Россия 24». Жители, которые все же вернулись в свои квартиры, признаются, что им буквально приходится выживать. Остальная часть местного населения остается в лагерях для беженцев.

Люди говорят, что в Мосуле сейчас почти нет медикаментов, питьевой воды и продовольствия. Работы — и, как следствие, денег — тоже нет.