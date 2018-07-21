Дамаск осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства

Израильский парламент на этой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

"Закон Израиля является вопиющим нарушением международного права и посягательством на историческое право палестинского народа на их родине и посягательством на их национальное, гуманитарное и культурное существование в Палестине ", — цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА

В МИД добавили, что руководство Сирии решительно осуждает принятый Израилем закон.