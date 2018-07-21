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Дамаск осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства
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Дамаск осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 21 июл — РИА Новости. Закон о еврейском характере государства, принятый в Израиле, является вопиющим нарушением международного права, заявил МИД Сирии.
Израильский парламент на этой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.
"Закон Израиля является вопиющим нарушением международного права и посягательством на историческое право палестинского народа на их родине и посягательством на их национальное, гуманитарное и культурное существование в Палестине", — цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА.
В МИД добавили, что руководство Сирии решительно осуждает принятый Израилем закон.
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